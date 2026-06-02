Лондонці відмовилися від традиційного круглого щита, зробивши символом клубу золотого лева.
Нова форма ФК Челсі, пресслужба ФК Челсі
02 червня 2026, 17:25
Лондонський Челсі офіційно представив домашній комплект форми на сезон-2026/27, який поєднує традиційний стиль клубу з помітними змінами в айдентиці.
Нова екіпіровка виконана у звичних для «синіх» синіх кольорах, а окремі елементи дизайну отримали золоті акценти. Головною особливістю презентації стало оновлення клубної емблеми. Керівництво клубу вирішило відмовитися від звичного круглого щита, замінивши його стилізованим жовто-золотим левом.
Разом із новим логотипом клуб представив і новий слоган — "Нас не приручити". У Челсі наголошують, що він символізує бойовий характер команди та підкреслює образ лева, який став центральним елементом нової візуальної концепції.
У клубі також повідомили, що новий комплект форми вже доступний для придбання в офіційних магазинах та онлайн-магазині лондонців.
Презентація нової форми відбулася після непростого сезону для Челсі. За підсумками кампанії-2025/26 лондонський клуб фінішував лише на 10-й сходинці АПЛ та не зміг завоювати путівку до єврокубків на наступний сезон.