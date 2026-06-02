Англія

Лондонці відмовилися від традиційного круглого щита, зробивши символом клубу золотого лева.

Лондонський Челсі офіційно представив домашній комплект форми на сезон-2026/27, який поєднує традиційний стиль клубу з помітними змінами в айдентиці.

Нова екіпіровка виконана у звичних для «синіх» синіх кольорах, а окремі елементи дизайну отримали золоті акценти. Головною особливістю презентації стало оновлення клубної емблеми. Керівництво клубу вирішило відмовитися від звичного круглого щита, замінивши його стилізованим жовто-золотим левом.

Can’t Tame Us. 🦁



The 2026/27 Chelsea home kit is here. Created with @NikeFootball.



There’s a Lion in all of us. Fearless. Relentless. Impossible to control.



Available now in-store and online. #CantTameUs pic.twitter.com/QBmAwlcMq5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 2, 2026

Разом із новим логотипом клуб представив і новий слоган — "Нас не приручити". У Челсі наголошують, що він символізує бойовий характер команди та підкреслює образ лева, який став центральним елементом нової візуальної концепції.

У клубі також повідомили, що новий комплект форми вже доступний для придбання в офіційних магазинах та онлайн-магазині лондонців.

Презентація нової форми відбулася після непростого сезону для Челсі. За підсумками кампанії-2025/26 лондонський клуб фінішував лише на 10-й сходинці АПЛ та не зміг завоювати путівку до єврокубків на наступний сезон.