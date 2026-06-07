Молодий форвард лондонців потрапив до сфери інтересів сусідів по столиці Англії.
Ліам Делап, Getty Images
07 червня 2026, 12:47
Нападник Челсі Ліам Делап може залишити Стемфорд Брідж під час літнього трансферного вікна. Одним із головних претендентів на 23-річного футболіста називають Фулхем.
За інформацією talkSPORT, подальший розвиток ситуації багато в чому залежатиме від того, хто очолить Фулхем після відходу Марку Сілви. Новий наставник клубу матиме вирішальне слово щодо можливого підписання англійського форварда.
Минулого сезону обидва лондонські клуби завершили чемпіонат поруч у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Фулхем фінішував на 11-й позиції, тоді як Челсі посів десяте місце. Обидві команди набрали по 52 очки.
Делап приєднався до Челсі в червні 2025 року після переходу з Іпсвіча. За трансфер форварда лондонський клуб заплатив близько 35 мільйонів євро.
У своєму дебютному сезоні в складі синіх нападник провів 41 матч у всіх турнірах, забив два м'ячі та віддав чотири результативні передачі.
Чинний контракт футболіста з Челсі розрахований до літа 2031 року, а його орієнтовна трансферна вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 28 мільйонів євро.