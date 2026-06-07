Англія

Молодий форвард лондонців потрапив до сфери інтересів сусідів по столиці Англії.

Нападник Челсі Ліам Делап може залишити Стемфорд Брідж під час літнього трансферного вікна. Одним із головних претендентів на 23-річного футболіста називають Фулхем.

За інформацією talkSPORT, подальший розвиток ситуації багато в чому залежатиме від того, хто очолить Фулхем після відходу Марку Сілви. Новий наставник клубу матиме вирішальне слово щодо можливого підписання англійського форварда.

Минулого сезону обидва лондонські клуби завершили чемпіонат поруч у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Фулхем фінішував на 11-й позиції, тоді як Челсі посів десяте місце. Обидві команди набрали по 52 очки.

Делап приєднався до Челсі в червні 2025 року після переходу з Іпсвіча. За трансфер форварда лондонський клуб заплатив близько 35 мільйонів євро.

У своєму дебютному сезоні в складі синіх нападник провів 41 матч у всіх турнірах, забив два м'ячі та віддав чотири результативні передачі.

Чинний контракт футболіста з Челсі розрахований до літа 2031 року, а його орієнтовна трансферна вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 28 мільйонів євро.