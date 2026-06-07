Товариський матч про Єгипту не минув без наслідків.
Веслі Франса, Getty Images
07 червня 2026, 11:34
Національна збірна Бразилії напередодні обіграла Єгипет у домашній товариській грі (1:0).
Однак сам поєдинок не минув без наслідків для команди Карло Анчелотті.
Уже на 17 хвилині через травму поле був вимушений залишити основний фланговий захисник "пентакампеонів" Веслі Франса.
22-річний виконавець отримав м’язове пошкодження, і наразі в таборі національної команди переконані, що його наслідки будуть не суттєвими.
Очікується, що гравець перебувати на відновленні 10-15 днів.
Утім, участь Веслі в матчі проти Марокко 14 червня наразі виглядає неможливою.
На рахунку захисника 39 матчів, п’ять голів та два асисти в цьому сезоні.