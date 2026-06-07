Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Товариський матч про Єгипту не минув без наслідків.

Національна збірна Бразилії напередодні обіграла Єгипет у домашній товариській грі (1:0).

Однак сам поєдинок не минув без наслідків для команди Карло Анчелотті.

Уже на 17 хвилині через травму поле був вимушений залишити основний фланговий захисник "пентакампеонів" Веслі Франса.

22-річний виконавець отримав м’язове пошкодження, і наразі в таборі національної команди переконані, що його наслідки будуть не суттєвими.

Очікується, що гравець перебувати на відновленні 10-15 днів.

Утім, участь Веслі в матчі проти Марокко 14 червня наразі виглядає неможливою.

На рахунку захисника 39 матчів, п’ять голів та два асисти в цьому сезоні.