Англія

Чайки вимагають за 25-річного нідерландського захисника солідні 50 мільйонів фунтів.

Генеральний директор Брайтона Пол Барбер підтвердив, що його клуб відхилив уже дві пропозиції шпор щодо підписання центрального захисника Яна Паула ван Геке.

Лондонці прагнуть оперативно оновити задню лінію, яка минулого сезону стала слабким місцем і ледь не коштувала команді прописки в еліті — від зони вильоту Тоттенгем відділили лише два очки. Проте чайки виявилися вкрай жорсткими у переговорах .

Попри те, що 25-річний гравець збірної Нідерландів вступає в останній рік свого чинного контракту, Брайтон оцінює його щонайменше у 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Небажання Брайтона йти на поступки продиктоване довгостроковою стратегією та участю в єврокубках. Головний тренер Фабіан Гюрцелер потребує глибокого та збалансованого складу для боротьби на кількох фронтах. До того ж за ситуацією навколо ван Геке також пильно стежать Ліверпуль та Ньюкасл, тому клуб не має причин поспішати з продажем.

Водночас у таборі Тоттенгема»триває масштабна перебудова. Клуб вже встиг підписати Ендрю Робертсона на правах вільного агента та наближається до угоди щодо Маркоса Сенесі.

Однак майбутнє капітана команди Крістіана Ромеро залишається туманним. Аргентинець пропустив шість матчів минулого розіграшу через травму, а також викликав додаткову напругу, коли полетів до Аргентини напередодні вирішального матчу з Евертоном.

З огляду на предметний інтерес до Ромеро з боку мадридського Атлетіко, керівництво шпор розглядає ван Геке як надійну довгострокову інвестицію у новий центр оборони.