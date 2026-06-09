Англія

ПСЖ готовий обговорювати відхід українського захисника, який раніше успішно працював із новим наставником мерсисайдців.

Ліверпуль може отримати шанс підписати центрального захисника збірної України Іллю Забарного. За інформацією журналіста Вілсона Кокса, ПСЖ запропонував мерсисайдському клубу одразу кількох футболістів для можливого трансферу.

Серед гравців, яких парижани готові обговорювати, опинилися Ілля Забарний, Лукас Бералдо та Воррен Заїр-Емері. Особливу увагу привертає саме кандидатура українця, який уже добре знайомий новому головному тренеру Ліверпуля Андоні Іраолі.

Повідомляється, що французький гранд запропонував варіант переходу Забарного на правах оренди з обов'язковим викупом у майбутньому. Водночас керівництво Ліверпуля поки не поспішає з рішенням і продовжує аналізувати інші варіанти підсилення центру оборони.

Фактор Іраоли може відіграти важливу роль у потенційних переговорах. Саме під керівництвом іспанського наставника українець провів два успішні сезони в Борнмуті та став одним із найкращих молодих захисників англійської Прем'єр-ліги.

У сезоні-2025/26 Забарний провів 37 матчів у складі ПСЖ у всіх турнірах, відзначився одним забитим м'ячем і допоміг команді завоювати два трофеї.