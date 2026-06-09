Англія

Керівництво манкуніанців готує пропозицію щодо трансферу аргентинського захисника Крістіана Ромеро.

Манчестер Юнайтед продовжує пошуки підсилення оборонної лінії та звернув увагу на одного з лідерів Тоттенгема Крістіана Ромеро.

За інформацією журналіста Гастона Едула, керівництво манкуніанців серйозно зацікавлене в трансфері аргентинського центрбека та вже працює над підготовкою офіційної пропозиції для лондонського клубу.

Ромеро є одним із ключових футболістів Тоттенгема та нинішнім капітаном команди. Захисник виступає за шпор із сезону-2021/22 і за цей час став незамінною фігурою в центрі оборони.

У минулому розіграші чемпіонату Англії аргентинець провів 23 матчі, у яких відзначився чотирма забитими м'ячами. Окрім надійної гри в захисті, він регулярно створює небезпеку біля воріт суперників під час стандартних положень.

Наразі невідомо, яку суму Манчестер Юнайтед готовий запропонувати за 28-річного футболіста, однак потенційна угода може стати однією з найгучніших на англійському трансферному ринку цього літа.

У Тоттенгемі навряд чи охоче розглядатимуть продаж свого капітана, тому переговори між клубами можуть виявитися непростими. Водночас Юнайтед налаштований серйозно та бачить у Ромеро одного з головних кандидатів для зміцнення захисної ланки перед новим сезоном.