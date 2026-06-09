Англія

Зіркзе може вирушити до Інтера в обмін на Еспозіто.

За інформацією британського видання TEAMtalk, англійський Манчестер Юнайтед продовжує шукати варіанти для підсилення лінії атаки. Наразі клуб активно стежить за перспективним нападником міланського Інтернаціонале Піо Еспозіто.

Інтерес манкуніанців до 20-річного футболіста вже перейшов у практичну площину. Повідомляється, що минулої неділі скаути Манчестер Юнайтед були присутні на товариському матчі між збірними Італії та Греції, який завершився перемогою італійців з рахунком 1:0.

Головною метою візиту скаутів був безпосередній перегляд гри молодого форварда. Аби переконати Інтер відпустити свого висхідного таланта, англійський клуб готовий запропонувати привабливу угоду. Джерела зазначають, що існує висока ймовірність обміну за участю нападника Джошуа Зіркзе:

Очікується, що 25-річний нідерландець покине Олд Траффорд під час поточного літнього трансферного вікна. Керівництво та тренерський штаб нерадзуррі є давніми шанувальниками гри Зіркзе, що робить потенційний обмін вкрай вигідним для обох сторін.

Піо Еспозіто привернув увагу одразу кількох провідних клубів англійської Прем'єр-ліги. Повідомляється, що за розвитком подій навколо молодого італійця також пильно стежать: Арсенал Челсі та Тоттенгем Готспур.

У сезоні 2025/26 Піо зіграв 48 матчів за Інтер у всіх турнірах, забив 10 мʼячів та віддав 5 результативних передач. Контракт з нерадзуррі розрахований до літа 2030 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 45 млн євро.