Англія

21-річний півзахисник розповів про свій шлях до християнства, недавнє одруження та організацію масштабного футбольного турніру за участю зірок, щоб зібрати кошти для безпритульних Манчестера.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Англії Ріко Льюїс доводить, що амбіції футболістів можуть виходити далеко за межі футбольного поля. Нещодавно гравець пережив серйозні внутрішні зміни, які надихнули його на активну допомогу тим, хто цього найбільше потребує.

Льюїс зізнається, що став людиною віри відносно недавно. Усе почалося з його захоплення історією:

"Я завжди любив історію, і одного разу щось клацнуло. Я подумав, чому б мені не дізнатися про Ісуса та Біблію? Я почав читати з цікавості, і здається, Бог торкнувся мого серця. Це змінило моє життя", — зазначив гравець.

Ці зміни позитивно вплинули і на його особисте життя. У вівторок 21-річний футболіст оголосив про одруження зі своєю коханою Амелією. Дівчина виросла в християнській родині, і зараз пара разом поглиблює свою віру, що, за словами Ріко, дає їм спільну мету та дуже допомагає у стосунках.

Новий світогляд змусив Льюїса по-іншому подивитися на оточуючий світ, зокрема на вулиці рідного Манчестера. Місто має один із найвищих рівнів безпритульності у Великій Британії. Згідно з даними благодійної організації Shelter, у місті майже 10 000 людей (або 1 із 61) не мають власного дому і проживають у тимчасовому житлі.

Відколи я став людиною віри, я став більше усвідомлювати страждання людей. Неможливо зрозуміти, чому кожна людина опинилася в такій ситуації, але я завжди хотів допомагати тим, хто безпорадний", — ділиться Льюїс.

Разом із місцевим репером Nemzzz футболіст вирішив організувати благодійний турнір, щоб зібрати кошти для організацій, що допомагають безпритульним. Благодійний матч у форматі 7х7 відбувся 28 червня на стадіоні Національний спідвей.

Захід об'єднав багатьох відомих особистостей та зібрав повні трибуни глядачів:

Філ Фоден: Одноклубник Льюїса очолив одну з команд, яка дійшла до півфіналу.

Брати Чарльзи: Півзахисник Саутгемптона Ші Чарльз та його брат Пірс (гравці збірної Північної Ірландії та ексвихованці академії Сіті) дійшли зі своєю командою до фіналу, де поступилися в серії пенальті.

Таланти Манчестера: Участь взяли капітан команди Сіті U-18 Каден Брейтвейт, а також молода зірка Манчестер Юнайтед Шіа Лейсі, який вражав публіку своїм дриблінгом.

Родинна підтримка: До турніру долучилася і молодша сестра Ріко, Саша Льюїс, яка є перспективною захисницею жіночої команди Манчестер Сіті.

Ведучим заходу став популярний стрімер і фанат Сіті Фарааз Гаффур (FG). Він високо оцінив ініціативу Льюїса:

"У нього немає его, він робить це з правильних причин. Він усвідомлює, що йому дуже пощастило завдяки місту, в якому він виріс".

Льюїс планує зробити цей благодійний турнір щорічним, розширюючи його масштаби. Як казав легендарний тренер Арріго Саккі, "футбол — це найважливіша з найменш важливих речей", і зусилля Ріко Льюїса ідеально ілюструють, як цю гру можна використовувати для справжніх і важливих змін у суспільстві.