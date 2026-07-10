Англія

45-річний Нікі Гаєн підписав трирічний контракт і готуватиме команду до нового сезону в Чемпіоншипі.

Бернлі офіційно оголосив про призначення Нікі Гаєна новим головним тренером команди. Бельгійський фахівець уклав із клубом трирічну угоду та розпочинає роботу на Терф Мур уже цього літа.

Останнім місцем роботи Гаєна був Генк, а найбільших успіхів у кар'єрі він досяг із Брюгге. У сезоні-2023/24 тренер привів клуб до чемпіонства в бельгійській Про-лізі, а вже наступного року команда дійшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Під час роботи в Брюгге Гаєн також виграв Кубок Бельгії та Суперкубок країни, а за підсумками 2024 року був визнаний найкращим тренером Бельгії.

До початку тренерської кар'єри Гаєн виступав на позиції захисника та провів понад 400 матчів у чемпіонатах Бельгії та Нідерландів.

У клубі розраховують, що досвід бельгійця допоможе Бернлі повернутися до еліті англійського футболу, звідки "бордові" велитіли" за підсумками минулої кампанії.