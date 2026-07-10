Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Колекційні сувеніри з поля вирішального матчу коштуватимуть від 450 до 3000 доларів.

ФІФА розпочала продаж незвичайних сувенірів для вболівальників — фрагментів газону зі стадіону МетЛайф Стедіум, на якому 19 липня відбудеться фінал чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє The Athletic.

Найдоступніша версія коштує 450 доларів. Шматочок газону буде залито в акрилову смолу для збереження, а на корпусі розмістять логотип чемпіонату світу-2026, назву арени, дату фіналу та підсумковий рахунок матчу. Також покупці отримають USB-накопичувач із відео, що підтверджує автентичність сувеніра.

Виробником колекції є британська компанія Keep Stub. Крім базової моделі, доступні ще три дорожчі варіанти вартістю 900, 1200 та 3000 доларів. Кожен із чотирьох рівнів буде випущений накладом у 2026 екземплярів. Якщо вся серія буде розпродана, ФІФА може отримати понад 11,2 мільйона доларів доходу.

Найдорожча версія Hero Edition, окрім більшого фрагмента газону, містить пам'ятний металевий квиток із золотим гравіюванням, мініатюрну копію м'яча фіналу та кришталеву модель трофея чемпіонату світу.

Як зазначає джерело, газон для арени був вирощений на спеціальній фермі в Північній Кароліні та укладений ще на початку травня. Водночас під час турніру його вже критикували деякі футболісти збірних Бразилії та Франції, які скаржилися на надто сухе покриття та складні умови для гри.

Продаж елементів легендарних спортивних арен останнім часом стає дедалі популярнішою практикою. Зокрема, подібні колекційні предмети вже пропонували клуби американського футболу, МЛБ та організатори фінальної серії НБА.