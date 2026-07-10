Англія

Генеральний директор футбольного підрозділу Fenway Sports Group подав у відставку.

Англійський Ліверпуль переживає період значних управлінських змін. Майкл Едвардс, який обіймав посаду головного виконавчого директора футбольного підрозділу компанії-власника Fenway Sports Group (FSG), оголосив про свою відставку.

Як повідомляє The Telegraph, він вирішив завершити співпрацю з американськими власниками, попри те, що за його контрактом залишався ще один рік роботи. Едвардс ще восени повідомив керівництво про намір піти, і хоча власники намагалися переконати його залишитися, він ухвалив остаточне рішення.

Едвардс є знаковою фігурою для сучасного Ліверпуля. Він приєднався до FSG невдовзі після придбання клубу у 2010 році, згодом ставши його першим спортивним директором. У 2022 році він залишив клуб, але тріумфально повернувся у 2024-му на нову, вищу посаду.

Головною метою його повернення було керівництво масштабним проєктом — придбанням другого клубу та розбудовою глобальної футбольної мережі. Разом із Джуліаном Вордом та Педру Маркешем він проаналізував понад 20 різних клубів, зокрема серйозно розглядалася можливість придбання іспанських Хетафе і Малаги, а також французького Бордо.

Однак жодна із цих угод так і не була реалізована. Джерела зазначають, що саме відсутність прогресу в розширенні портфеля клубів стала головною причиною розчарування Едвардса.

За час свого нетривалого повернення Едвардс встиг зробити кілька ключових кроків. Саме він брав безпосередню участь у призначенні Річарда Г’юза спортивним директором Ліверпуля (який згодом курував усі трансферні питання) та підтримав рішення запросити Арне Слота на посаду головного тренера після епохи Юргена Клоппа. Його робота заклала фундамент, який допоміг команді здобути титул чемпіона Прем'єр-ліги у 2025 році.

Відхід головного архітектора спортивної структури посилює відчуття масштабного перехідного періоду: Очікується, що тепер президент FSG Майк Гордон візьме на себе значно активнішу участь у повсякденному управлінні клубом.

Тренерський місток також зазнав змін: цього літа посаду головного тренера вже обійняв колишній наставник Борнмута Андоні Іраола. Відкритим залишається майбутнє спортивного директора Річарда Г’юза. Його контракт діє до літа 2027 року, але наразі активно обговорюються його можливі зв'язки з саудівським Аль-Хілалем.

У своїй прощальній заяві Едвардс висловив вдячність керівництву та зазначив, що залишає клуб у надійних руках:

"Для мене було честю повернутися до Fenway Sports Group та футбольного клубу Ліверпуль у такий важливий момент. Я йду з вірою, що Ліверпуль перебуває у сильній позиції, має видатних людей, чіткий напрямок і закладений фундамент для подальшого успіху. Коли я повернувся, я був схвильований можливістю допомогти сформувати ширші футбольні амбіції FSG.

Хоча цей ширший проєкт зрештою розвивався інакше, ніж ми спочатку задумували, я пишаюся роботою, яку виконала наша команда, представивши власникам широкий спектр продуманих варіантів на майбутнє. Я хотів би подякувати Майку, Джону Генрі, Тому Вернеру та всім у FSG та Ліверпулі за їхню підтримку, і, найголовніше, вболівальникам, чия пристрасть робить цей клуб таким особливим", — заявив фунціонер.

Нагадаємо, нещодавно став відомий календар АПЛ 2026/27.