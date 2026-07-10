Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

В екстреному порядку його місце в основі зайняв Ванакен.

Національна збірна Бельгії зіткнулася із серйозними проблемами безпосередньо перед початком чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу 2026 року проти команди Іспанії. Лідер центру поля бельгійців Юрі Тілеманс отримав непередбачувану травму під час передматчевої розминки.

Медичний штаб констатував, що гравець не зможе взяти участь у поєдинку, через що головний тренер був змушений терміново вносити зміни до стартових одинадцяти. Відсутність Тілеманса — це величезний удар по тактичних планах бельгійців.

Юрі був беззаперечним гравцем основи та фундаментальним елементом команди на цьому мундіалі. Він відіграв у всіх попередніх матчах турніру, виконуючи роль головного диспетчера атак, та встиг відзначитися двома забитими м'ячами. Зокрема на його рахунку переможний гол у диво-матчі проти Сенегалу (3:2)

Замість травмованого лідера з перших хвилин на поле вийде досвідчений Ганс Ванакен. Для нього цей турнір також складається доволі активно: півзахисник з'являвся на полі в усіх матчах ЧС-2026, хоча переважно робив це, виходячи на заміну. Варто відзначити, що гравець Брюгге взяв активну участь у розгрому США (4:1) Ганс забив мʼяч та віддав асист.