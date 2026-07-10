Національні збірна Іспанії та Бельгії зіграють у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 у Лос-Анджелесі.

Луїс де ла Фуенте, після перемоги над Португалією (1:0), залучив до стартового складу Фабіана Руїса до опорної зони.

Руді Гарсія, на тлі перемоги над США (4:1), використав із перших хвилин Де Брюйне та Доку під нападником.

Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Ольмо, Баена — Оярсабаль.

Запасні: Рая, Ж. Гарсія, Пубіль, Грімальдо, Е. Гарсія, Льоренте, Меріно, Гаві, Субіменді, Педрі, Торрес, Піно, Вільямс, В. Муньйос, Іглесіас.

Бельгія: Куртуа — Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кейпер — Тілеманс, Раскін — Троссар, Де Брюйне, Доку — Де Кетеларе.

Запасні: Ламменс, Пендерс, Теат, Меньє, Де Вінтер, Сейс, Вітсель, Морейра, Ванакен, Салемакерс, Лукаку, Лукебакіо, Фернандес-Пардо.  

Гра Іспанія — Бельгія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.