Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Іспанія та Бельгія.

Національні збірна Іспанії та Бельгії зіграють у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 у Лос-Анджелесі.

Луїс де ла Фуенте, після перемоги над Португалією (1:0), залучив до стартового складу Фабіана Руїса до опорної зони.

Руді Гарсія, на тлі перемоги над США (4:1), використав із перших хвилин Де Брюйне та Доку під нападником.

Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Ольмо, Баена — Оярсабаль.

Запасні: Рая, Ж. Гарсія, Пубіль, Грімальдо, Е. Гарсія, Льоренте, Меріно, Гаві, Субіменді, Педрі, Торрес, Піно, Вільямс, В. Муньйос, Іглесіас.



Бельгія: Куртуа — Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кейпер — Тілеманс, Раскін — Троссар, Де Брюйне, Доку — Де Кетеларе.