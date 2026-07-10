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Саудівський клуб довірив команду німецькому фахівцю Єнсу Віссінгу.

Аль-Іттіхад оголосив про призначення Єнса Віссінга на посаду головного тренера команди.

38-річний німецький спеціаліст підписав контракт, який діятиме до літа 2028 року. На цій посаді він змінив португальського наставника Сержіу Консейсана.

До переїзду до Саудівської Аравії Віссінг працював із японською Гамба Осака, де отримав досвід виступів у Джей-лізі. Таком працював асистентом головного тренера в ПСВ, Бенфіці та Зальцбурзі.

Тепер молодий тренер зробив черговий крок у своїй кар'єрі, очоливши один із найтитулованіших клубів Саудівської Аравії.

Минулого сезону Аль-Іттіхад не зміг виправдати очікувань уболівальників, завершивши чемпіонат Саудівської Аравії лише на п'ятому місці. Керівництво клубу сподівається, що прихід Віссінга дозволить команді повернутися до боротьби за чемпіонський титул.