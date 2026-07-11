Англія

Лондонський клуб не робив жодного офіційного запиту, а Аль-Кадісія не планує продавати свого нападника.

Інформація про можливий інтерес Челсі до нападника Аль-Кадісії Хуліана Кіньйонеса не відповідає дійсності. За даними Бена Джейкобса, лондонський клуб не робив жодного офіційного запиту щодо трансферу футболіста.



Останніми днями в ЗМІ активно поширювалися чутки про те, що «сині» готують пропозицію щодо 29-річного форварда. Однак жодних конкретних кроків із боку англійського клубу не було.



Також повідомляється, що Аль-Кадісія не має наміру розлучатися з одним із ключових гравців команди. Саудівський клуб не розглядає варіант продажу Кіньйонеса під час поточного літнього трансферного вікна.

За минулий сезон гравець зумів відзначитись 37 разів у 34 матчах та віддав 4 гольових передач. На цьому ЧС забив 4 голи та віддав 1 гольовий пас у 5 матчах, допомігши Мексиці гарно виступити та також став автором першого голу.