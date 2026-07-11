Іспанія

Мадридці змогли швидко закрити трансфер.

Данський півзахисник та капітан лісабонського Спортінга Мортен Юльманн на початку літнього трансферного вікна опинився в полі зору мадридського Атлетіко.

"Леви" від самого початку наполягали на 60 млн євро за гравця з двома роками контракту в запасі.

Однак у підсумку "матрацникам" удалось умовити їх продати футболіста за 40 млн євро + 5 млн євро бонусів.

Окрім цього, Атлетіко покриватиме всі супутні солідарні виплати колишнім клубам Юльманна, а також клуби під час укладання договору обійшлись без комісії для агентів.

Контракт підписано до 2031 року. Зарплатня 4 млн євро + бонуси за сезон.

За три роки в Спортінгу Мортен провів 141 матч, забив 10 голів та віддав 12 асистів.