Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник англійців після поразки від Аргентини заявив, що його команда була близькою до фіналу й не заслуговувала залишитися без шансів на перемогу.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував поразку від Аргентини (1:2) у півфіналі чемпіонату світу-2026, взявши на себе відповідальність за рішення, ухвалені під час матчу.

"Ви можете обговорювати це з мільйоном тренерів, але я повинен приймати рішення безпосередньо під час гри. Я проаналізував матч і вчинив певним чином, тому це повністю моя відповідальність".

Німецький фахівець підкреслив, що не шкодує про свої рішення, адже команда, на його думку, показала дуже високий рівень гри.

"На цей момент я ні про що не шкодую. Команда віддала всі сили, і ми були дуже, дуже близькі. Ми заслуговували на те, щоб вести в рахунку 1:0".

Тухель також назвав цей поєдинок одним із найкращих у виконанні англійської збірної.

"Ми провели один із наших найкращих матчів, можливо, навіть найкращий матч з огляду на обставини. Команда була на висоті, ми не змогли довести справу до переможного кінця, але я ні про що не шкодую".

Наставник відзначив характер своїх футболістів, які, за його словами, протягом турніру долали численні труднощі.

"Вважаю, протягом усього матчу ми бачили характер і міцний колектив. Ми грали в тих умовах, які були: протистояли сильним командам у групі, долали великі відстані, грали на високогір'ї, грали вдесятьох, грали у спеку — і ми долали кожну перешкоду", — сказав тренер.

Після поразки у півфіналі Англія зіграє з Францією в матчі за третє місце чемпіонату світу-2026. Поєдинок відбудеться в ніч із 18 на 19 липня.