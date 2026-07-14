Англія

Астон Вілла оцінює одного зі своїх лідерів більш ніж у 130 мільйонів фунтів, але лондонці сподіваються домовитися на меншу суму.

Арсенал найближчим часом планує зробити першу офіційну пропозицію Астон Віллі щодо трансферу атакувального півзахисника Моргана Роджерса. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс для GiveMeSport.

Після відходу Леандро Троссара до Бешикташа та на тлі інтересу інших клубів до Габріела Мартінеллі "каноніри" прагнуть суттєво підсилити лівий фланг атаки. Роджерс наразі вважається головною трансферною ціллю команди Мікеля Артети.

За інформацією джерела, Астон Вілла оцінює 23-річного англійця більш ніж у 130 мільйонів фунтів стерлінгів. Водночас в Арсеналі розраховують, що в ході переговорів суму трансферу вдасться знизити приблизно до 100 мільйонів фунтів.

Зазначається, що у шортлисті лондонського клубу залишаються вінгер ПСЖ Бредлі Баркола та форвард Борнмута Елі Жуніор Крупі. Крім того, Арсенал не відмовився від інтересу до півзахисника Ньюкасла Бруно Гімараеса, хоча офіційних контактів між клубами щодо бразильця поки не було.