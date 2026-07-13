Англія

Іспанський фахівець хоче посилити команду перед стартом нового сезону в АПЛ.

Новоспечений головний тренер Ліверпуля Андоні Іраола прокоментував трансферну кампанію "червоних" у літнє міжсезоння.

"Ми вже підписали двох гравців, але нам потрібно більше. Ми це прекрасно розуміємо. Клуб працює над цим.

Як тренер, я, звісно, егоїстично хотів би, щоб усі новачки були тут із першого дня передсезонної підготовки й одразу почали тренуватися. Але я розумію, що у футболі все працює не так. Знаю, що клуб докладає максимум зусиль, аби оформити ці трансфери, і я також намагаюся допомогти.

Я розумію, що це величезний клуб. Усе, що я скажу, буде під пильною увагою, тому потрібно дуже уважно ставитися до своїх слів і не припускатися помилок. Але я не хочу бути надто обережним. Хочу залишатися собою. Ми щойно про це говорили: я не збираюся жити у своїй бульбашці, обмежуючись лише тренувальною базою та домом", — наводить слова Іраоли ESPN.

Раніше повідомлялося, що Брайтон вимагатиме майже 100 млн за трансферну ціль Ліверпуля.