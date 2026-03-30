Ексфорвард збірної Англії та Тоттенгема Джермейн Дефо отримав першу повноцінну роботу головного тренера на дорослому рівні. 43-річний спеціаліст очолив Вокінг, який виступає в Національній лізі.

Контракт із новим наставником підписано до завершення сезону-2027/28. Для Дефо це важливий крок у тренерській кар’єрі після завершення виступів як гравця у 2022 році.

Раніше він працював у структурі Тоттенгема, де займався розвитком молоді, а також входив до тренерського штабу Рейнджерс.

Наразі Вокінг займає 11-ту позицію в Національній лізі — п’ятому за силою дивізіоні англійського футболу. У свою чергу, під час ігрової кар’єри Дефо провів 57 матчів за збірну Англії та відзначився 20 забитими м’ячами.