Англія

Французький захисник поділився враженнями від трансферу та розповів про вирішальну розмову з керманичем лондонців.

Новачок Челсі Максанс Лакруа поділився враженнями від свого трансферу до табору "синіх".

"Думаю, це найкращий крок для мене, адже це найкращий клуб у світі. Я спілкувався з Мало Гюсто, Трево Чалобою та Бенуа Бадьяшилем. Людям легко добре відгукуватися про цей клуб, адже він має велику історію, і я дуже пишаюся тим, що став його частиною.

Я мав телефонну розмову з головним тренером. Ми обговорили тактику та його бачення гри. Насамперед я був радий просто поспілкуватися з ним про футбол і переконався, що ми рухаємося в одному напрямку та маємо спільне бажання досягати успіху з цим клубом.

Коли я поговорив із тренером, а також із партнерами по національній збірній, які виступають за Челсі — зокрема з Мало, мені сказали, що це найкращий варіант для продовження кар'єри. Тож я сказав собі, що над цим не варто довго думати. Після спілкування з ними я остаточно зрозумів, що це найкращий крок уперед", — наводить слова Лакруа пресслужба лондонського клубу.

Лакруа підписав із Челсі контракт, розрахований до 30 червня 2032 року. Сума трансферу 26-річного французького оборонця склала 61 мільйон євро.