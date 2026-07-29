Англія

Бразильський клуб не поспішає розлучатися зі своїм 22-річним талантом і розраховує отримати за нього значно більшу суму, враховуючи інтерес з боку інших грандів АПЛ.

Бразильський Палмейрас відповів відмовою на офіційну пропозицію англійської «Астон Вілли» щодо трансферу 22-річного півзахисника Аллана.

Як повідомляють джерела ESPN, сума відхиленої пропозиції склала 30 мільйонів євро (34 мільйони доларів). Команда з Бірмінгема пропонувала гарантовані 25 мільйонів євро, а ще 5 мільйонів були передбачені у вигляді бонусів. Однак керівництво Палмейраса вважає гравця ключовим елементом команди та розраховує, що його ринкова вартість у майбутньому лише зростатиме.

Астон Вілла активно вийшла на трансферний ринок у пошуках заміни своєму колишньому англійському гравцю Моргану Роджерсу. Минулого тижня Роджерс перейшов до лондонського Челсі за рекордну для клубу суму — 117 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 155 мільйонів доларів). Тепер бірмінгемці мають значні фінансові ресурси для підсилення атаки.

Аллан є вихованцем молодіжної академії команди з Сан-Паулу. Його перевели до основного складу Палмейраса минулого сезону, і він швидко довів свою ефективність. Здатен зіграти на позиції правого вінгера, атакуючого півзахисника або центрального нападника.

У 2026 році він уже відзначився 6 голами та віддав 4 результативні передачі у 34 матчах у всіх турнірах. За інформацією інсайдерів, за прогресом бразильця також уважно стежать скаути Ньюкасл Юнайтед та Ліверпуля.

З огляду на конкуренцію серед європейських клубів, Палмейрас встановив високу ціну на свого таланта. Клуб готовий розглядати лише ті пропозиції, які стартують від 45 мільйонів євро (51 мільйон доларів). Впевнена фінансова позиція бразильського гранда підкріплюється успіхами на футбольному полі: після 20 турів команда впевнено очолює турнірну таблицю Серії А, а також продовжує боротьбу у плей-ф Кубка Бразилії та престижного Кубка Лібертадорес.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Астон Вілла оголосила про оренду Гарначо у Челсі.