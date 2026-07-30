Іспанія

Клуби майже досягли остаточної згоди.

У прийдешньому сезоні англійський Галл Сіті відзначатиме повернення до Прем’єр-ліги, а отже відповідно "тиграм" варто шукати підсилення власного складу на трансферному ринку.

Черговим їхнім підписанням може стати сенегальський центральний захисник Нобель Менді з іспанського Райо Вальєкано.

21-річного виконавця "блискавки" нещодавно викупили в севільського Бетіса, на тлі року оренди, за 3,5 млн євро.

Але коли надійшла пропозиція від англійців у розмірі 18,5 млн євро, то іспанський клуб довго не вагався.

ЗМІ повідомляють, що в цих перемовинах залишилось узгодити лише дрібні деталі, тож найближчим часом сторони мають закрити трансфер.

Менді в минулому сезоні забив два голи в 28 матчах.