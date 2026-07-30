Англія

Головний тренер "сорок" близький до відходу зі своєї посади після п'яти років роботи в клубі.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау близький до відходу з обійманої посади. Про це повідомляє у своїх соціальних мережах інсайдер Фабріціо Романо.

Джерело зазначає, що рішення щодо зміни наставника вже ухвалено. "Сороки" наразі займаються пошуками заміни для фахівця. 48-річний керманич очолює англійську команду з листопада 2021 року.

Ньюкасл невдало виступив у сезоні-2025/26 Прем'єр-ліги. Підопічні Гау здобули 49 залікових пунктів і фінішували лише на 12-му рядку в турнірній таблиці.

На 8 серпня у "сорок" запланований товариський поєдинок, у якому англійський клуб зустрінеться з іспанською Валенсією.