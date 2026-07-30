Іспанія

Атакувальний півзахисник каталонців поділився очікуваннями від майбутнього розіграшу Ла Ліги.

Атакувальний півзахисник Барселони Фермін Лопес поділився думками щодо перспектив команди у майбутньому розіграші іспанської Прімери.

"Синьо-гранатові" виборювали золоті нагороди чемпіонату Іспанії в обох сезонах під керівництвом Гансі-Дітера Фліка.

"Здобути третій поспіль титул Ла Ліги буде непросто. На нас чекає складний сезон, однак, якщо ми збережемо єдність та вірність власному футболу, то зможемо зробити це знову", — розповів в інтерв'ю Catalunya Radio Фермін Лопес, який наразі продовжує відновлення після травми.

У минулій кампанії Барселона фінішувала на першій сходинці з 94 заліковими балами в активі, випередивши мадридський Реал на вісім очок.