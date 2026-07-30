Англія

"Сині" офіційно оголосили про трансфер 26-річного французького центрального захисника за 60,7 мільйона євро.

Крістал Пелес офіційно повідомив про перехід центрального захисника Максанса Лакруа до Челсі.

26-летний француз виступав за лондонський клуб із серпня 2024 року після трансферу з Вольфсбурга. За два сезони Лакруа провів 98 матчів, забив чотири голи та допоміг команді зберегти ворота "сухими" у 31 поєдинку.

У складі Крістал Пелес захисник здобув Кубок Англії, Суперкубок Англії та Лігу конференцій. У сезоні-2025/26 він також виконував обов'язки віцекапітана команди.

Стабільна гра Лакруа дозволила йому вперше отримати виклик до збірної Франції у березні цього року. Захисник узяв участь у трьох матчах на чемпіонаті світу, де французи дійшли до півфіналу.

Сума трансферу, за даними порталу Transfermarkt, склала 60,7 мільйона євро.