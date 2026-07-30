Іспанія

Бразильський вінгер прагне отримати 80 мільйонів євро за підписання нової угоди з "вершковими".

Майбутнє нападника Вінісіуса Жуніора в Реалі залишається під питанням.

Реал не продасть Вінісіуса дешевше ніж за €160 млн

За інформацією журналиста Пепе Альвареса, бразилець запросив у мадридського клубу бонус за підписання нового контракту в розмірі 80 мільйонів євро. Крім того, форвард прагне отримати 80% іміджевих прав, тоді як наразі володіє лише 50%.

Вінісіус Жуніор приєднався до "вершкових" із Фламенго у 2018 році за 45 мільйонів євро. Його чинна угода з мадридцями розрахована до 30 червня 2027 року. У сезоні-2025/26 нападник провів за іспанський гранд 53 матчі в усіх турнірах, відзначившись 22 голами та 14 результативними передачами. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Вінісіуса у 140 мільйонів євро.