Італія

Нападник збірної України виступатиме за італійський клуб із правом повноцінного викупу.

Артем Довбик приєднався до Болоньї, повідомила пресслужба італійського клубу.

Український нападник виступатиме за нову команду на правах оренди протягом сезону-2026/27. За відомостями інсайдера Джанлуки Ді Марціо, угода передбачає опцію повноцінного викупу прав на 29-річного футболіста за 18 мільйонів євро.

Літню підготовку форвард розпочинав у таборі Роми, якій належить із 2024 року, та навіть зіграв у спарингу проти Канна (3:3), провівши на полі другий тайм.

Для Довбика це буде вже третя кампанія в італійському чемпіонаті. У сезоні-2025/26 українець відіграв за "вовків" 18 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома асистами, адже значну частину ігрового часу пропустив через ушкодження.

Раніше повідомлялося, що Рома наближається до підписання захисника Вольфсбурга.