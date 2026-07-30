Нападник збірної України виступатиме за італійський клуб із правом повноцінного викупу.
Артем Довбик, ФК Болонья
30 липня 2026, 14:11
Артем Довбик приєднався до Болоньї, повідомила пресслужба італійського клубу.
Український нападник виступатиме за нову команду на правах оренди протягом сезону-2026/27. За відомостями інсайдера Джанлуки Ді Марціо, угода передбачає опцію повноцінного викупу прав на 29-річного футболіста за 18 мільйонів євро.
Літню підготовку форвард розпочинав у таборі Роми, якій належить із 2024 року, та навіть зіграв у спарингу проти Канна (3:3), провівши на полі другий тайм.
Для Довбика це буде вже третя кампанія в італійському чемпіонаті. У сезоні-2025/26 українець відіграв за "вовків" 18 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома асистами, адже значну частину ігрового часу пропустив через ушкодження.
Раніше повідомлялося, що Рома наближається до підписання захисника Вольфсбурга.