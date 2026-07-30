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Ексклюзивне інтерв’ю з головним виконавчим директором глобальної криптовалютної біржі.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року офіційно завершився. Від стартового свистка 11 червня до фінального матчу 19 липня весь світ стежив за наймасштабнішим турніром в історії: 48 збірних, 104 матчі та 16 міст-господарів у Канаді, Мексиці та Сполучених Штатах.

Однак цей чемпіонат світу став також першим мундіалем, який відбувся в епоху, коли вболівальники можуть стати повноправними учасниками економіки, що формується навколо емоцій кожного ігрового дня. Фан-токени, токенізовані клубні екосистеми та цифрові колекційні активи на основі блокчейну перетворили звичайних уболівальників на активних учасників спортивного світу.

Мало хто спостерігає за цією трансформацією з такої близької відстані, як Вугар Усі — CEO MEXC, глобальної криптовалютної біржі, послугами якої користуються понад 40 мільйонів людей.

В ексклюзивному інтерв’ю для аудиторії Football.ua ми поговорили про величезний потенціал фан-токенів, вплив чемпіонату світу на ринок, майбутню роль криптовалютних бірж у спортивних фінансах, довгострокову стратегію MEXC, а також про те, що всі ці зміни означають безпосередньо для України.

Однак перш ніж перейти до обговорення ринків, важливо зазначити: Вугар Усі був футбольним уболівальником задовго до того, як став керівником міжнародної компанії.

«Я виріс, дивлячись футбол так само, як і більшість людей у світі, — як на явище, здатне долати будь-які кордони, — розповідає він. — Я жив і працював у десятках країн, і найшвидшим способом знайти спільну мову з людиною в будь-якій точці світу досі залишається розмова про футбол».

Він також добре знайомий із комерційною стороною спортивної індустрії. Обіймаючи одну з попередніх керівних посад, Вугар Усі особисто брав участь у переговорах щодо багаторічних партнерств на мільйони доларів із Ліонелем Мессі та LaLiga. На той момент ці угоди стали одними з найбільших спортивних партнерств в історії криптовалютної індустрії.

Від криптовалютної біржі до універсального фінансового шлюзу

Рішення Вугара Усі приєднатися до MEXC було зумовлене унікальною історією «органічного зростання» біржі. На відміну від багатьох конкурентів, які покладалися на агресивний маркетинг і масштабні спортивні партнерства, MEXC без зайвого галасу залучила понад 40 мільйонів користувачів у більш ніж 170 країнах і регіонах, зосередившись на продукті, продуктивності платформи та спільноті.

«Коли компанія зростає завдяки своїм користувачам, а не гучним рекламним кампаніям чи контрактам зі знаменитостями, це означає, що продукт справді працює, — пояснює Вугар Усі. — Користувачі приходять, тому що це вигідно для них, а не тому, що вони побачили рекламу. Це найчесніший і найстійкіший шлях розвитку».

Його головна мета — використати цю основу, щоб протягом наступних двох років вивести MEXC до трійки або четвірки провідних глобальних платформ. Однак найцікавіша частина його бачення стосується еволюції самої біржі.

Вугар Усі вважає, що вже через один-два роки ми перестанемо говорити про «криптовалютні біржі», «необанки» та «традиційних брокерів» як про окремі категорії. Натомість з’явиться концепція everything exchange — універсальної платформи, яка надаватиме доступ до різних класів активів, включно з криптовалютами, токенізованими акціями, синтетичними сировинними активами, такими як золото та срібло, а також реальними активами — Real World Assets, або RWA.

«Ми рухаємося до світу, в якому користувачам більше не доведеться переказувати кошти між різними платформами, — зазначає Вугар Усі. — MEXC прагне стати єдиним шлюзом до всіх фінансових інструментів, зберігаючи швидкість, гнучкість і низькі витрати. Уявіть: один акаунт, один інтерфейс і доступ до всього — від біткоїна до токенізованих акцій Tesla та фан-токенів вашої улюбленої команди».

Фінансовий шлюз, а не контролер доступу. Це важлива відмінність. Наше завдання — відкривати доступ до фінансових інструментів, які раніше були доступні лише інституційним учасникам, а не вирішувати, хто заслуговує на можливість ними користуватися.

SportFi: більше, ніж просто хайп

Поєднання спорту та фінансів, відоме як SportFi, є одним із ключових напрямів стратегії зростання MEXC. Для Вугара Усі це не короткочасний тренд, а фундаментальна зміна того, як уболівальники взаємодіють зі своїми улюбленими командами.

Поява фан-токенів — цифрових активів на основі блокчейну, які дають власникам можливість брати участь у клубних рішеннях, отримувати ексклюзивні винагороди та торгувати активами, вартість яких залежить від настроїв навколо спортивних брендів, — створила нову економіку для мільярдів уболівальників у всьому світі.

«Фан-токени стають одним із головних шляхів залучення нових користувачів до криптовалютної екосистеми, — зазначає Вугар Усі. — Вони вперше приводять у криптосвіт мільярди спортивних уболівальників. І це найкращий онбординг, який тільки можна уявити: людина вже емоційно залучена, вона підтримує клуб, а тепер може стати частиною його економіки. MEXC має унікальні можливості, щоб стати для таких користувачів точкою входу».

Екосистема Chiliz, або CHZ, — одна з провідних блокчейн-мереж у сфері спорту та розваг — стала однією з основ індустрії SportFi, що формується. Сьогодні вона підтримує понад 70 проєктів фан-токенів у 23 країнах. Протягом останніх років спортивні організації отримали понад 700 мільйонів доларів додаткового доходу завдяки фан-токенам — абсолютно новій категорії цифрових активів, яка змінила спосіб взаємодії клубів із глобальними фанатськими спільнотами.

Власні фан-токени вже запустили деякі з найбільших футбольних брендів світу, включно з FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester City та Arsenal, а також національні збірні Аргентини — $ARG, Португалії — $POR, Бельгії, Шотландії та Південної Африки.

Ці ініціативи вже привели до екосистеми Web3 мільйони футбольних уболівальників, створивши нові можливості для взаємодії, отримання винагород і цифрового володіння активами.

Водночас Вугар Усі не прагне перебільшувати потенціал цього ринку. Фан-токени є емоційними активами, а емоції можуть впливати на ринок у різні боки. Наприклад, фан-токен збірної Аргентини стрімко подорожчав напередодні фіналу чемпіонату світу 2022 року, але різко впав у наступні дні після перемоги Аргентини, коли трейдери почали фіксувати прибуток.

«Ми говоримо користувачам правду: фан-токени волатильні. Вони відображають не лише фундаментальні показники, а й настрої, — каже він. — Відповідальність біржі полягає в освіті користувачів і прозорості. Необхідно надавати зрозумілу інформацію, реальну ліквідність і нульові комісії, щоб уболівальники не втрачали кошти через додаткові витрати на тлі ринкової волатильності. Уболівальник, який розуміє, чим він володіє, залишиться в цій екосистемі на роки, а не на кілька тижнів».

Чемпіонат світу FIFA 2026: визначальний момент для SportFi

Чемпіонат світу FIFA 2026 року проходив із 11 червня до 19 липня та став наймасштабнішим турніром в історії. На думку Вугара Усі, він також став визначальним моментом для SportFi, об’єднавши футбол, блокчейн-технології та цифрову взаємодію з уболівальниками на одній глобальній сцені.

«У межах цього турніру одночасно відбулося кілька важливих подій, — розповідає він. — По-перше, цей чемпіонат світу міг стати останнім для Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду — двох футболістів, сама присутність яких привертає величезну увагу в усьому світі.

По-друге, фан-токени стали значно доступнішими після того, як Chiliz розширила їх підтримку на мережі Solana та Base, відкривши екосистему для нової аудиторії та додаткової ліквідності.

По-третє, окремі фан-токени національних збірних уперше запровадили механізм спалювання токенів, пов’язаний із перемогами команд на чемпіонаті світу».

Україна: спорт і блокчейн

Для України ця тема має особливе значення. Вугар Усі уважно стежить за українським ринком і добре розуміє його особливості. За його словами, Україна демонструє один із найвищих рівнів поширення криптовалют у Східній Європі, тому MEXC розглядає цей ринок як стратегічний.

«Україна посідає особливе місце для нас. Ми бачимо величезний інтерес українців до криптоактивів і фан-токенів, — наголошує Вугар Усі. — Ми прагнемо забезпечити їм найкращі торгові умови, найглибшу ліквідність і найнижчі комісії. Українські трейдери надзвичайно активні та технологічно обізнані. Для нас це один із найцікавіших ринків у Європі».

Україна вже зарекомендувала себе як один із першопрохідців на перетині спорту та криптовалют.

MEXC активно адаптує свої сервіси до потреб локального ринку:

підтримує гривню — UAH — для P2P-торгівлі та поповнення рахунків, що дає змогу вносити кошти без додаткових втрат на конвертації;

пропонує україномовний інтерфейс і цілодобову підтримку українською мовою;

проводить спеціальні акції та пропонує бонуси для нових користувачів з України.

«Ми не просто присутні на цьому ринку — ми будуємо довгострокові відносини з українською спільнотою, — додає Вугар Усі. — Те, як українці долають сучасні виклики й водночас залишаються одними з найактивніших учасників криптовалютної економіки, викликає величезну повагу. Ми хочемо бути поруч у довгостроковій перспективі, а не лише під час чемпіонату світу».

Стратегія MEXC: глибока ліквідність і нульові комісії

Як MEXC позиціонує себе під час і після цього історичного чемпіонату світу? За словами Вугара Усі, стратегія ґрунтується на двох ключових принципах: глибокій ліквідності та нульових торгових комісіях.

«Нульові комісії на спотовому ринку повністю змінюють правила гри, особливо під час такого турніру, — наголошує Вугар Усі. — Уболівальники можуть купувати й продавати токени своїх улюблених команд без жодних комісійних витрат. Увесь капітал працює безпосередньо в торгівлі. Для українських трейдерів, які нерідко торгують із невеликими депозитами, це критично важливо».

Для звичайного вболівальника ліквідність може здаватися абстрактним поняттям. На практиці вона означає таке: коли Аргентина забиває гол на 90-й хвилині й десять тисяч уболівальників одночасно намагаються придбати $ARG, ціна, яку бачить користувач, має відповідати ціні, за якою фактично виконується угода.

«Низька ліквідність найбільше шкодить саме тим людям, для яких і були створені фан-токени: звичайним роздрібним уболівальникам, які торгують у реальному часі під впливом емоцій», — пояснює Вугар Усі.

Крім того, MEXC виконує роль платформи для відкриття нових активів, даючи користувачам змогу знаходити потенційні «перлини» у сфері SportFi ще до того, як вони з’являться на інших біржах.

«Ми одними з перших додаємо до лістингу найцікавіші проєкти. Наші користувачі отримують доступ до активів на ранніх етапах, коли потенціал зростання може бути найвищим. І зараз, після чемпіонату світу, ми бачимо колосальний інтерес до фан-токенів — обсяги торгівлі зростають у кілька разів», — пояснює CEO.

Майбутнє: нові горизонти для SportFi

Вугар Усі з оптимізмом дивиться в майбутнє, особливо після розширення фан-токенів на нові блокчейн-екосистеми.

«Розширення Chiliz на Solana та Base стало важливим переломним моментом, — зазначає він. — Тепер фан-токени доступні мільйонам користувачів, активних у цих екосистемах. Solana забезпечує високу швидкість транзакцій і низькі витрати, тоді як Base відкриває доступ до однієї з найбільших блокчейн-спільнот, орієнтованих на роздрібних користувачів. Під час чемпіонату світу ми побачили, як ширша доступність може створювати новий рівень інтересу й активності навколо SportFi».

Chiliz оголосила про розширення своєї екосистеми фан-токенів на Solana та Base у квітні 2026 року, а вже наступного місяця перші токени стали доступними в обох мережах. Це рішення вивело фан-токени за межі Chiliz Chain і створило нові можливості для торгівлі, ліквідності, децентралізованих застосунків і кросчейн-взаємодії з уболівальниками.

Вугар також відзначає зростання уваги до цього сектору з боку інституційних учасників і регуляторів.

«Більша регуляторна визначеність у Сполучених Штатах, збільшення кількості фан-токенів і постійні технологічні інновації допомагають перетворити SportFi на один із найперспективніших напрямів криптовалютної індустрії. Україна, яка продовжує розвивати свій підхід до регулювання цифрових активів, також має потенціал стати важливим центром цього зростання у Східній Європі».

FIFA також посилила власну блокчейн-стратегію. FIFA Collect, офіційна платформа цифрових колекційних активів організації, перейшла на спеціалізований FIFA Blockchain, побудований із використанням технології Avalanche.

Ця EVM-сумісна інфраструктура розроблена для забезпечення швидших транзакцій, більшої масштабованості, ширшої сумісності з криптовалютними гаманцями та більшого контролю над довгостроковою цифровою екосистемою FIFA.

Висновок

Чемпіонат світу FIFA 2026 року завершився, однак його вплив на SportFi може відчуватися ще довго після фінального свистка. Це був не просто спортивний турнір, а важливий глобальний момент для розвитку взаємодії між футболом, блокчейн-технологіями, цифровими активами та вболівальниками.

Вугар Усі та MEXC опинилися в центрі цих змін, надаючи вболівальникам і трейдерам доступ до ринків фан-токенів, можливості торгівлі без комісій і глибоку ліквідність.

Для України цей момент має особливе значення. Країна продовжує рухатися до чіткішого регулювання криптовалют, українські трейдери залишаються надзвичайно активними, а MEXC розширює свою присутність на локальному ринку.

Протягом турніру кожен матч, гол, перемога чи виліт команди могли впливати на настрої вболівальників і ціни токенів, демонструючи одночасно як можливості, так і волатильність цього нового сектору.

«Ми перебуваємо лише на початку значно більшого шляху, — підсумовує Вугар Усі. — Спорт і блокчейн створюють нову цифрову економіку для вболівальників у всьому світі. MEXC разом з українською спільнотою має намір відігравати активну роль у її розвитку».

Дисклеймер: це інтерв’ю має виключно інформаційний характер і не є фінансовою рекомендацією. Торгівля криптовалютами пов’язана зі значними ризиками.