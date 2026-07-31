Англія

Сага з дискваліфікацією українського гравця добігла кінця.

Лівий вінгер Челсі Михайло Мудрик на своїй сторінці в Instagram прокоментував майбутнє повернення на поле після скасування дискваліфікації.

Спортивний арбітражний суд у швейцарській Лозанні (CAS) частково задовольнив апеляцію 25-річного українця, знявши з нього бан.

"Після тривалої боротьби чотирирічна дискваліфікація, яка була накладена на мене, скасована, і я можу негайно відновити свою кар'єру.

Я вдячний, що цей процес завершився, що мені дозволили повернутися у футбол, і тепер я можу дивитися в майбутнє.

Це був найважчий період у моїй кар'єрі.

Як я завжди стверджував від самого початку цієї справи, я ніколи свідомо чи навмисно не вживав жодних заборонених речовин. Прагнення змагатися чесно та з професіоналізмом і гідністю представляти свій клуб та країну завжди було для мене важливим.

Я хотів би подякувати своїй родині та друзям за підтримку та віру протягом усього цього часу.

Я також хочу висловити глибоку вдячність усім у Челсі, моїм партнерам по команді та вболівальникам Челсі, які були зі мною від початку й до кінця.

Дякую моїй команді юристів та всім, хто допомагав, за їхню невтомну роботу над моєю справою.

Зараз я зосереджений на поверненні у футбол, щоденній наполегливій праці та тому, щоб вийти на поле та приносити користь команді.

Дякую всім, хто продовжував вірити в мене. З нетерпінням чекаю на наступний розділ моєї кар'єри", — зазначив гравець.

Нагадаємо, раніше головний тренер Челсі Хабі Алонсо оцінив новачка клубу Максанса Лакруа.