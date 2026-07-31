Англія

Керманич "синіх" відзначив лідерські якості французького захисника та назвав його підписання чудовим кроком.

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо розповів про свої враження від переходу центрального захисника Максанса Лакруа. 26-річний футболіст офіційно став гравцем лондонського клубу в четвер, перейшовши з Крістал Пелес.

"Я знаю Максанса ще з часів його виступів у Бундеслізі. Він чудово адаптувався в Прем'єр-лізі — це надійний гравець, здатний додати потужності нашій обороні.

Важливо й те, що він має сильний характер і лідерські якості. Це відмінне підписання як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", — цитує Алонсо офіційний сайт Челсі.

Сума трансферу французького оборонця перевищила 60 мільйонів євро.