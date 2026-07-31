Іспанія та Португалія можуть відмовитися від статусу співгосподарів чемпіонату світу 2030 року. Про це повідомляє El Español.

За інформацією джерела, причиною можливого рішення є намір президента ФІФА Джанні Інфантіно реалізувати проєкт із продажу частки комерційних прав турніру приватним інвесторам. Ця ініціатива викликала різку критику з боку УЄФА та низки національних федерацій.

Повідомляється, що Іспанія та Португалія готові підтримати позицію УЄФА, якщо Інфантіно не відмовиться від свого плану. У такому разі під загрозою може опинитися не лише участь європейських збірних у турнірах ФІФА, а й саме проведення чемпіонату світу 2030 року в нинішньому форматі.

 