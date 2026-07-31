Дві країни готові піти на радикальний крок через суперечливий план Інфантіно щодо залучення приватних інвесторів.
Роналду та Ямаль,
31 липня 2026, 19:04
Іспанія
та Португалія
можуть відмовитися від статусу співгосподарів чемпіонату світу 2030 року
. Про це повідомляє El Español
.
За інформацією джерела, причиною можливого рішення є намір президента ФІФА Джанні Інфантіно реалізувати проєкт із продажу частки комерційних прав турніру
приватним інвесторам. Ця ініціатива викликала різку критику з боку УЄФА
та низки національних федерацій.
Повідомляється, що Іспанія та Португалія готові підтримати позицію УЄФА, якщо Інфантіно не відмовиться від свого плану. У такому разі під загрозою може опинитися не лише участь європейських збірних у турнірах ФІФА, а й саме проведення чемпіонату світу 2030 року
в нинішньому форматі.