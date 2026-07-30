Англія

До призначення головним тренером "сорок" готується німецький спеціаліст.

Ньюкасл Юнайтед і Маттіас Яйссле досягнули усної домовленості, передає інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що вже найближчими днями 38-річний німець змінить Аль-Ахлі (Джидда) на клуб АПЛ. Із "сороками" Яйссле підпише чотирирічний контракт.

У Саудівській Аравії Маттіас працює з літа 2023 року. Під його керівництвом Аль-Ахлі виграв Суперкубок країни в 2025-му й двічі поспіль став переможцем Ліги чемпіонів АФК (2025, 2026).

Раніше німець також очолював Ліферінг і РБ Зальцбург, з яким здобув Кубок Австрії у 2022 році й двічі виграв чемпіонат країни (2022, 2023).

Нагадаємо, Ньюкасл Юнайтед попрощається з Едді Гау.