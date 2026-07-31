Україна

Матчі відповідної стадії турніру мають відбутися 21-23 серпня.

Завершилося жеребкування кваліфікаційного раунду та 1/32 фіналу Кубка України-2026/27.

Визначилися 20 із 28-ми пар 1/32 фіналу турніру. Ще вісім остаточно сформуються за підсумками кваліфікаційного раунду.

Куликів-Білка — Інгул/Пальміра

Дружба-Козаки/Vivad — Iron/Базис

Агрон/Луцьксантехмонтаж — Чернігів

Колос Полонне/Новожуків — Тростянець

Ukrainian Team/Решетилівка — Прикарпаття

Харків — Чайка/Калинівка

Новий Розділ/Миколаїв (Львівська обл.) — Атлет

Карбон — Покуття/Довбуш

Попередні дати матчів 1/32 — 21-23 серпня (приурочено до Дня незалежності України). Шахтар, Динамо, Полісся й ЛНЗ у Кубку стартують з 1/16 фіналу.

У сезоні-2025/26 переможцем турніру стало Динамо. У фіналі, що проходив у Львові, кияни розібралися з Черніговом (3:1).