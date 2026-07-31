Матчі відповідної стадії турніру мають відбутися 21-23 серпня.
Кубок України, Getty Images
31 липня 2026, 18:34
Завершилося жеребкування кваліфікаційного раунду та 1/32 фіналу Кубка України-2026/27.
Визначилися 20 із 28-ми пар 1/32 фіналу турніру. Ще вісім остаточно сформуються за підсумками кваліфікаційного раунду.
Куликів-Білка — Інгул/Пальміра
Дружба-Козаки/Vivad — Iron/Базис
Агрон/Луцьксантехмонтаж — Чернігів
Колос Полонне/Новожуків — Тростянець
Ukrainian Team/Решетилівка — Прикарпаття
Харків — Чайка/Калинівка
Новий Розділ/Миколаїв (Львівська обл.) — Атлет
Карбон — Покуття/Довбуш
Попередні дати матчів 1/32 — 21-23 серпня (приурочено до Дня незалежності України). Шахтар, Динамо, Полісся й ЛНЗ у Кубку стартують з 1/16 фіналу.
У сезоні-2025/26 переможцем турніру стало Динамо. У фіналі, що проходив у Львові, кияни розібралися з Черніговом (3:1).