Англія

Лондонський клуб готовий розглянути продаж 23-річного нападника, а серед претендентів називають Ноттінгем Форест, Евертон і Лідс.

Ліам Делап може залишити Челсі вже під час нинішнього літнього трансферного вікна. Лондонський клуб готовий вислухати пропозиції щодо 23-річного нападника та оцінює його трансфер у 41–47 мільйонів євро.

За інформацією The i Paper, найбільший інтерес до англійського форварда проявляють одразу три представники Прем'єр-ліги — Ноттінгем Форест, Евертон і Лідс. Водночас не виключено, що найближчим часом до боротьби за футболіста приєднаються й інші клуби.

Ноттінгем Форест розглядає Делапа як конкурента для основного нападника Кріса Вуда. Крім того, нового наставника команди Олівера Гласнера давно вражають ігрові якості форварда.

У свою чергу головний тренер Евертона Девід Моєс також зацікавлений у підсиленні атаки саме Делапом, тоді як Лідс прагне збільшити конкуренцію серед нападників перед новим сезоном.