Український вінгер більше не відсторонений від матчів після завершення справи щодо допінгу.
Мудрик, gettyimages
31 липня 2026, 18:25
Михайло Мудрик отримав дозвіл повернутися до офіційних матчів після завершення розгляду справи щодо можливого порушення антидопінгових правил.
Український вінгер був тимчасово відсторонений наприкінці 2024 року після того, як у його допінг-пробі було виявлено заборонену речовину. Через це футболіст пропустив другу половину того сезону та ще один після нього. НЕ мавши права брати участь у матчах і офіційних турнірах.
Повідомляється, що справу остаточно врегульовано, а всі обмеження щодо футболіста знято. Відтепер Мудрик може знову виходити на поле без будь-яких дисциплінарних перешкод.
Очікується, що найближчим часом 25-річний українець приєднається до Челсі в Гонконзі, де команда проводить передсезонне турне. Він зможе одразу розпочати тренування та бути доступним для участі в матчах.
Михайло Мудрик перейшов до Челсі у січні 2023 року, підписавши контракт після трансферу з донецького Шахтаря. Сума угоди склала 70 мільйонів євро з можливими бонусами ще на 30 мільйонів євро. До моменту свого відсторонення українець провів за лондонський клуб 73 офіційні матчі, у яких забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.