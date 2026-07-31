Англія

Український вінгер більше не відсторонений від матчів після завершення справи щодо допінгу.

Михайло Мудрик отримав дозвіл повернутися до офіційних матчів після завершення розгляду справи щодо можливого порушення антидопінгових правил.



Український вінгер був тимчасово відсторонений наприкінці 2024 року після того, як у його допінг-пробі було виявлено заборонену речовину. Через це футболіст пропустив другу половину того сезону та ще один після нього. НЕ мавши права брати участь у матчах і офіційних турнірах.



Повідомляється, що справу остаточно врегульовано, а всі обмеження щодо футболіста знято. Відтепер Мудрик може знову виходити на поле без будь-яких дисциплінарних перешкод.



Очікується, що найближчим часом 25-річний українець приєднається до Челсі в Гонконзі, де команда проводить передсезонне турне. Він зможе одразу розпочати тренування та бути доступним для участі в матчах.

Михайло Мудрик перейшов до Челсі у січні 2023 року, підписавши контракт після трансферу з донецького Шахтаря. Сума угоди склала 70 мільйонів євро з можливими бонусами ще на 30 мільйонів євро. До моменту свого відсторонення українець провів за лондонський клуб 73 офіційні матчі, у яких забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.