Англія

Англійський клуб звернувся до Мілана за інформацією щодо вінгера, який може змінити команду вже цього літа.

Манчестер Юнайтед зробив перший крок у боротьбі за вінгера Мілана Рафаела Леау. Англійський клуб звернувся до італійців із запитом щодо умов можливого трансферу португальського футболіста.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, 27-річний Леау більше не входить до числа недоторканних гравців Мілана, тому клуб готовий розглянути пропозиції щодо його продажу. Сам футболіст також не виключає зміни команди під час літнього трансферного вікна.

Інтерес до португальця також виявляють турецькі Фенербахче та Галатасарай, однак сам вінгер, за даними джерела, віддає перевагу продовженню кар'єри в англійській Прем'єр-лізі.

Очікується, що Мілан погодиться розпочати переговори у разі пропозиції в межах 50–60 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 португалець провів 31 матч, у яких забив 10 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.