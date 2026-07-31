Англія

Англійський клуб узгодив із Бенфікою трансфер 22-річного португальського захисника за 25 мільйонів євро.

Захисник Бенфіки Антоніу Сілва незабаром має стати гравцем Борнмута. Про це повідомляє Footmercato.

Джерело зазначає, що клуби вже узгодили трансфер 22-річного футболіста за 25 мільйонів євро. Ще 5 мільйонів євро передбачені у вигляді бонусних виплат. Найближчим часом гравець збірної Португалії має пройти медичний огляд для завершення переходу.

Сілва є вихованцем лісабонської Бенфіки, а його чинний контракт із клубом закінчувався через рік. На рахунку центрального оборонця вже 22 поєдинки у складі національної збірної Португалії.

У сезоні-2025/26 Сілва відіграв 41 матч на клубному рівні у всіх турнірах, відзначившись одним голом, однією результативною передачею та вісьмома жовтими картками.