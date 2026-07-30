Англія

Мінімальна дискваліфікація за расистські, сексистські та інші дискримінаційні висловлювання відтепер становитиме десять матчів.

Футбольна асоціація Англії (FA) оголосила про посилення дисциплінарних санкцій за дискримінаційні прояви напередодні старту нового сезону.

Нові правила поширюються на футболістів, тренерів та інших учасників матчів. Вони стосуються так званих обтяжених порушень — випадків, коли неправомірна поведінка містить прямі або непрямі згадки про етнічне походження, колір шкіри, расу, національність, релігію чи переконання, стать, сексуальну орієнтацію та інші захищені характеристики.

"Для боротьби з цією огидною поведінкою необхідні посилені заходи. Тому в оновлених рекомендаціях щодо санкцій тепер потрібно, щоб регулятивні комісії застосовували стандартну дискваліфікацію щонайменше на 10 матчів у таких випадках. Регулятивні комісії можуть призначити покарання суворіше за стандартну 10-матчеву дискваліфікацію, якщо вважатимуть, що присутні значні обтяжуючі обставини", — зазначили в FA.

Водночас за наявності пом'якшувальних обставин термін дискваліфікації може бути скорочений, але не менш ніж до шести матчів. У разі повторного аналогічного порушення санкції будуть ще суворішими.