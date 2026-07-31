Команда Руслана Костишина сама собі ускладнила завдання вилученням уже на старті гри.
Зоря — Колос, фото УПЛ
31 липня 2026, 19:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Колос 2:0
Голи: Будківський, 70, Задорожний, 82
Зоря: Рибак — Пердута (Башич, 88), Джордан, Янич, Кравець (Жуніньйо, 88) — Попара, Кушніренко (Дришлюк, 71), Нестеренко — Мачелюк (Єлавич, 46), Будківський, Слесар (Задорожний, 71).
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Хрипчук, Бурда, Цуріков — Гагнідзе (Тахірі, 75), Демченко, Денисенко — Кане (Касалла, 57), Климчук (Ндукве, 57), Салабай (Гусол, 75).
Попередження: Кушніренко, Дришлюк, Башич
На 8-й хвилині був вилучений Микита Бурда (Колос) (грубий фол).