Англія

Лондонський клуб уважно стежить за ситуацією навколо нового контракту бразильця з Реалом.

Вінісіус Жуніор залишається головною трансферною ціллю Арсенала цього літа. Про це повідомляє Маріо Кортегана.



За інформацією джерела, лондонський клуб перебуває у вигідній позиції, щоб поборотися за підписання 26-річного бразильського вінгера, якщо Реал не зможе домовитися з ним про продовження контракту. Повідомляється, що переговори між Вінісіусом і мадридським клубом тривають, однак остаточної домовленості сторони поки не досягли.



Наразі ситуація навколо майбутнього бразильця залишається відкритою, а Арсенал продовжує уважно стежити за розвитком подій. У минулому сезоні Віні зіграв 53 поєдинки у всіх турнірах за Реал, забив 22 мʼячі та віддав 12 результативних передач.