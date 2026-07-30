Англія

У Пітерборо Юнайтед розраховують на свого вихованця.

Пітерборо Юнайтед продовжив контракт з атакувальним півзахисником Патриком Сикутом, передає офіційний сайт клубу.

Деталі оновленого договору про співпрацю з 18-річним українцем не повідомляються. Йдеться про "нову довгострокову професійну угоду".

У сезоні-2025/26 Сикут дебютував за Пітерборо Юнайтед у третьому за статусом дивізіоні Англії, відзначившись одним голом у дев'яти матчах. Під час чемпіонату Європи-2026 Патрик записав на свій рахунок одну гольову передачу в чотирьох поєдинках збірної України U-19.

Підопічні Люка Вільямса в суботу, 8 серпня, гостюватимуть у Бристоль Роверс (1/64 фіналу Кубка англійської ліги).