Англія

Талановитий оборонець київського Динамо може піти на підвищення.

Центральним захисником Динамо Київ Тарасом Михавком цікавляться представники чемпіонату Англії.

За даними журналіста Бена Джейкобса, інтерес до 21-річного українця виявив Ноттінгем Форест. Конкуренцію в потенційній боротьбі за таланта "біло-синіх" йому можуть скласти Евертон і Борнмут.

Контракт Михавка з Динамо Київ розраховано до кінця 2030 року. Порталом Transfermarkt Тарас оцінюється в 10 млн євро.

Протягом сезону-2025/26 оборонець відзначився шістьма голами в 39-ти матчах. На початку поточної кампанії він повністю відіграв три поєдинки відбору Ліги Європи.

Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, Динамо Київ гостюватиме в ПАОКа в рамках другого кваліфікаційного раунду ЛЄ після номінально домашньої поразки (2:3).