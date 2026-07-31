Англія

Англійський спеціаліст працював із "сороками" протягом понад 4,5 роки.

Ньюкасл Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Едді Гау.

До "сорок" нині 48-річний англієць приєднався в листопаді 2021 року. Під його керівництвом Ньюкасл Юнайтед провів 231 матч, вигравши Кубок англійської ліги-2024/25.

Memories to last a lifetime. 🖤🤍 pic.twitter.com/kXffrrDSnS — Newcastle United (@NUFC) July 31, 2026

На чолі з Гау "сороки" повернулися до єврокубків (Ліга чемпіонів) за підсумками сезону-2022/23, під час якого вони програли фінальний поєдинок Кубка англійської ліги. Протягом минулої кампанії Ньюкасл Юнайтед дістався 1/8 фіналу плейоф ЛЧ, а в АПЛ фінішував 12-м.

Очікується, що наступником Едді в клубі стане німецький спеціаліст.