Англійський спеціаліст працював із "сороками" протягом понад 4,5 роки.
Едді Гау, Getty Images
31 липня 2026, 18:56
Ньюкасл Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Едді Гау.
До "сорок" нині 48-річний англієць приєднався в листопаді 2021 року. Під його керівництвом Ньюкасл Юнайтед провів 231 матч, вигравши Кубок англійської ліги-2024/25.
На чолі з Гау "сороки" повернулися до єврокубків (Ліга чемпіонів) за підсумками сезону-2022/23, під час якого вони програли фінальний поєдинок Кубка англійської ліги. Протягом минулої кампанії Ньюкасл Юнайтед дістався 1/8 фіналу плейоф ЛЧ, а в АПЛ фінішував 12-м.
Очікується, що наступником Едді в клубі стане німецький спеціаліст.