Сесар Паласіос та Гонсало Гарсія продовжать кар'єру в АПЛ.
Гонсало Гарсія та Сесар Паласіос, Getty Images
31 липня 2026, 10:30
Фулгем найближчим часом посилить свій склад відразу двома гравцями мадридського Реала — півзахисником Сесаром Паласіосом та нападником Гонсало Гарсією. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, клуби майже повністю узгодили трансфери двох гравців "вершкових".
Сума трансферу 22-річного форварда становитиме 40 мільйонів євро, тоді як перехід 21-річного півзахисника коштуватиме лондонцям 8-10 млн євро. При цьому "дачники" викуплять лише 70% прав на гравців.
Минулого сезону Паласіос провів 44 матчі за основну та молодіжні команди, в яких забив 16 голів та віддав п'ять асистів. На рахунку Гарсії 39 ігор за основу "вершкових" — вісім голів та три асисти.
Нагадаємо, новим тренером Фулгема нещодавно став колишній коуч мадридців Альваро Арбелоа.