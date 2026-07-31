Англія

Сесар Паласіос та Гонсало Гарсія продовжать кар'єру в АПЛ.

Фулгем найближчим часом посилить свій склад відразу двома гравцями мадридського Реала — півзахисником Сесаром Паласіосом та нападником Гонсало Гарсією. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, клуби майже повністю узгодили трансфери двох гравців "вершкових".

Сума трансферу 22-річного форварда становитиме 40 мільйонів євро, тоді як перехід 21-річного півзахисника коштуватиме лондонцям 8-10 млн євро. При цьому "дачники" викуплять лише 70% прав на гравців.

Минулого сезону Паласіос провів 44 матчі за основну та молодіжні команди, в яких забив 16 голів та віддав п'ять асистів. На рахунку Гарсії 39 ігор за основу "вершкових" — вісім голів та три асисти.

Нагадаємо, новим тренером Фулгема нещодавно став колишній коуч мадридців Альваро Арбелоа.