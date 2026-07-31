Іспанія

Англійський нападник звернувся до клубу та вболівальників після завершення свого перебування в команді.

Маркус Рашфорд офіційно попрощався з Барселоною, опублікувавши звернення до клубу та його вболівальників.



У своєму повідомленні 28-річний англійський нападник подякував усім, хто був поруч із ним під час перебування в каталонському клубі.



“Я дуже вдячний усім у клубі за те, що зробили мій час тут таким позитивним і незабутнім. Я насолоджувався кожною миттю й заберу із собою багато особливих спогадів. Бажаю клубу та всім уболівальникам усього найкращого в новому сезоні й великих успіхів. Visca el Barça"— написав Рашфорд.

У сезоні-2025/26 28-річний вінгер провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів та став автором 14 асистів. До цього була інформація, що керівництво Манчестер Юнайтед прийняло категоричне рішення не вести переговори з Барселоною щодо ще однієї орендної угоди для Рашфорда.