Іспанія

Бразильський вінгер разом із новачком команди Бернарду Сілвою приєднаються до передсезонної підготовки вже наступного тижня.

Реал Мадрид продовжує підготовку до нового сезону в межах літніх зборів.

За інформацією журналіста Альваро Естебана, вінгер Вінісіус Жуніор, який виступав на чемпіонаті світу у складі збірної Бразилії, приєднається до тренувань з "вершковими" наступного тижня. Крім того, наприкінці літа до занять у загальній групі приступить і новачок мадридців Бернарду Сілва, який на мундіалі захищав кольори збірної Португалії.

Нагадаємо, Бернарду Сілва перейшов до складу Реала на правах вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2028 року. Раніше португальський півзахисник виступав за Манчестер Сіті. Чинний трудовий договір Вінісіуса Жуніора з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус вимагає крупний підписний бонус у Реала.