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Руслан Ротань прокоментував результати жеребкування Євро-2023.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився своїми думками після жеребкування фінального турніру Євро-2023.

"У фінальному турнірі слабких команд немає, з усіма буде нелегко. Але я впевнений, що не буде просто й нашим суперникам. Відзначу, що цей турнір дещо особливий. Давно такого не було, щоб на форум пробилися всі найсильніші за рейтингом команди.

Іспанія — дуже сильний опонент, вона не потребує рекомендацій, чимало її виконавців залучаються до лав національної команди. Ми бачили матчі цієї збірної, коли готувалися до стикових поєдинків зі словаками, адже ці команди боролися в одній групі. Взагалі іспанці — гранди на рівні молодіжних збірних, завжди дістаються півфіналів, п'ять разів брали золото.

Румунія — господар чемпіонату, і цим усе сказано. Ми зустрічалися з нею в попередньому відбірному циклі й добре знаємо про її сильні сторони. Хорватська школа всім відома, до останнього туру балканська команда боролася з Норвегією за перемогу в групі, а в плей-офф вибила потужну збірну Данії.

Стратегічно зустріч з Іспанією в останньому турі виглядає непогано. Проте ми все одно зустрінемося з кожною командою в групі. У кожному матчі за перемогу отримуєш три очки, за нічию — одне. І якщо ми хочемо пройти далі, щонайменше вийти з групи, нам у кожному поєдинку потрібно досягати максимуму", - наводить слова Ротаня прес-служба УАФ.

Нагадаємо, команда Руслана Ротаня розпочне виступи у групі Євро-2023 матчем проти Хорватії, який відбудеться 21 червня 2023 року у Бухаресті.