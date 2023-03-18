U-21

Тренерський штаб "cкуадри адзурри" визначився із гравцями, які протистоятимуть "синьо-жовтим".

Молодіжна збірна Італії U-21 оголосила склад на найближчі товариські матчі проти Сербії та України. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Італії.

У заявку команди Паоло Ніколато потрапили 25 футболістів.

Воротарі: Еліа Капріле (Барі), Марко Карнезеккі (Кремонезе), Стефано Тураті (Фрозіноне).

Захисники: Рауль Белланова (Інтер), Андреа Камб'язо (Болонья), Дієго Коппола (Верона), Маттео Ловато (Салернітана), Калеб Околі (Аталанта), Фабіано Парізі (Емполі), Нікколо П'єроцці (Реджина), Лоренцо Пірола (Салернітана), Маттео Руджері (Аталанта), Маттіа Віті (Ніцца).

Півзахисники: Едоардо Бове (Рома), Чезаре Казадеї (Редінг), Сальваторе Еспозіто (Спеція), Джованні Фаббіан (Реджина), Фабіо Міретті (Ювентус), Гаетано Піо Орістаніо (Волендам), Самуеле Річчі (Торіно), Бруно Дзапеллі (Бельграно).

Форварди: Томмазо Бальданці (Емполі), Маттео Канчельєрі (Лаціо), Лоренцо Коломбо (Лечче), Самуеле Мулатьєрі (Фрозіноне).

Матчі збірної Італії проти Сербії та України відбудуться 24 та 27 березня відповідно.

Нагадаємо, Україна U-21 пробилася до фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи, який стартує 21 червня. На Євро "синьо-жовті" зіграють проти Іспанії, Румунії та Хорватії.