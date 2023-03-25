Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наступний на черзі — Мішель Платіні.

Збірна Франції напередодні розгромила Нідерланди в першому матчі відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024.

Франція — Нідерланди 4:0 Відео голів та огляд матчу

Два м’яча в звітному протистоянні на свій рахунок записав нападник "Les Bleus" Кіліан Мбаппе.

Ці влучні постріли стали для нього 37 та 38 голом у складі національної команди відповідно.

Для досягнення такого показника Кіліану знадобилось 67 матчів у складі головної команди власної країни.

Таким чином, 24-річний форвард зумів обігнати нападника мадридського Реала Каріма Бензема, на рахунку якого 37 голів, та який учергове завершив виступи за збірну Франції через конфлікт із Дідьє Дешамом через відсутність виклику на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Мбаппе також увійшов до п’ятірки найкращих бомбардирів команди усіх часів, тоді як до найближчого конкурента попереду, Мішеля Платіні, йому тепер залишається всього три голи — 41 м’яч.

Трійку з 43 голами, один із яких було забито в звітній грі, замикає Антуан Грізманн, над яким розташувались Т’єррі Анрі (51 гол) та Олів’є Жиру (53).

У наступному турі збірна Франції зіграє в гостях у Ірландії.